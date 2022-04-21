С мест расселения нелегальных мигрантов в Литве сбежала тысяча, почти 700 — не найдены

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

С начала миграционного кризиса с мест временного проживания в Литве сбежали 975 нелегальных мигрантов, почти 700 из них до сих пор не найдены, сообщил в четверг портал «15min».

185 беглецов, по данным портала, позже были задержаны. Одна лишь Польша до сих пор вернула 112 мигрантов, покинувших литовские центры.

Еще 1086 задержанных в Литве воспользовались выплатой в 1 тыс. евро и бесплатными авиабилеты при добровольном возвращении на родину.

BNS напоминает, что потоки нелегальной миграции через Беларусь в Литву в прошлом году значительно увеличились. Литва винит в этом минский режим и называет это гибридной атакой.

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