РФ начала выход из Договора по открытому небу

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страна начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном в пятницу, 15 января, заявлении МИД РФ.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения процедур соответствующее уведомление будет направлено «депозитариям».