РФ выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Афганистана в Китае заявил об аккредитации в РФ первого дипломата от талибов. Об этом сообщает Интерфакс.
«В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — сказал Лавров.
По его словам, «новой администрации Афганистана, в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву», а основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его «недостаточная репрезентативность».
Лавров отметил, что новые власти должны представлять не только различные этнические группы страны, национальные и конфессиональные меньшинства, но и политические силы.
Отмечается, что в рамках встречи глав МИД Лавров провел встречу с главой МИД в сформированном талибами правительстве Афганистана Амиром Ханом Муттаки.korrespondent.net