РФ выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Афганистана в Китае заявил об аккредитации в РФ первого дипломата от талибов. Об этом сообщает Интерфакс.

«В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — сказал Лавров.

По его словам, «новой администрации Афганистана, в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву», а основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его «недостаточная репрезентативность».