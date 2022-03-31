Науседа: на Западе чувствуется усталость от войны в Украине – мы не можем это допустить

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что, поскольку Россия продолжает вести войну в Украине, на Западе чувствуется усталость от этих событий, но важно сохранять бдительность и продолжать поддерживать борющуюся Украину.
«Когда война идет уже больше месяца, на Западе начинает ощущаться некая привычка и усталость. Мы не можем этого допустить. Мы должны сохранять бдительность и продолжать эту борьбу с агрессором, оказывая совместно политическую, военную и гуманитарную помощь Украине», — заявил в четверг журналистам Науседа.
«Сегодня Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу всех нас. Я верю, что, работая вместе, согласованно, мы сможем и способны вернуть мир в Европу», — добавил он.
Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Она заявила, что поддерживает призывы Науседы продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине.
«Мы должны еще больше поддерживать наших друзей и партнеров в Украине, когда речь идет о санкциях, экономической и гуманитарной помощи Украине и помощи вооружениями, которую мы уже предоставили», — сказала Фредериксен.
Развязанная Россией война в Украине продолжается уже больше месяца, и с тех пор более 4 миллионов человек были вынуждены покинуть Украину, тысячи людей погибли в результате российских бомбардировок городов и населенных пунктов.
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