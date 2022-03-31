Науседа: на Западе чувствуется усталость от войны в Украине – мы не можем это допустить

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что, поскольку Россия продолжает вести войну в Украине, на Западе чувствуется усталость от этих событий, но важно сохранять бдительность и продолжать поддерживать борющуюся Украину.

«Когда война идет уже больше месяца, на Западе начинает ощущаться некая привычка и усталость. Мы не можем этого допустить. Мы должны сохранять бдительность и продолжать эту борьбу с агрессором, оказывая совместно политическую, военную и гуманитарную помощь Украине», — заявил в четверг журналистам Науседа.

«Сегодня Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу всех нас. Я верю, что, работая вместе, согласованно, мы сможем и способны вернуть мир в Европу», — добавил он.