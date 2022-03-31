Власти Нидерландов и Бельгии сообщили о высылке российских дипломатов

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Власти Бельгии приняли решение о высылке из страны 21 российского дипломата за шпионаж и создание угрозы безопасности. Об этом 29 марта сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Эльке Пэттин. Россиянам дано две недели, чтобы покинуть страну.

О высылке 17 россиян также сообщил глава МИДа Нидерландов Вопке Хукстра. В своем «твиттере» он называет россиян «разведчиками, действовавшими под дипломатическим прикрытием, и представлявшими угрозу для безопасности Нидерландов».

Днем ранее 45 российских дипломатов покинули Польшу.