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Шимоните: Клайпедский терминал СПГ не достаточен для обеспечения потребности Балтии

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Мощностей Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) недостаточно для удовлетворения потребностей в газе всех стран Балтии, поэтому необходимо решить эту проблему, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. 

Так она прокомментировала возобновившиеся переговоры Эстонии с Латвией и Финляндией по проекту второго терминала СПГ в странах Балтии. 

«Вероятно, эстонцы могут и должны говорить об этом с латышами, потому что, говоря о поставках природного газа и альтернативных источниках, литовский терминал сжиженного природного газа является ответом, но этого недостаточно», — заявила  Шимоните журналистам в Сейме в четверг. 

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По словам премьер-министра, необходимо оценить потребление газа в странах Балтии, возможности его сокращения и поставки газа в другие страны, например, в Польшу, по новому литовско-польскому газопроводу, который вскоре будет введен в эксплуатацию.

«Я вижу, что нашего терминала недостаточно для снабжения всех стран Балтии, и что эту проблему нужно как-то решать», — добавила она.

Шимоните заявила, что в настоящее время не обсуждается вопрос о расширении мощностей Клайпедского терминала СПГ. 

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аасас сообщил, что Эстония ведет переговоры с Латвией и Финляндией о возможности строительства совместного терминала СПГ, но решение об этом еще не принято. 

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариншь недавно заявил, что согласен с тем, что странам Балтии понадобится еще один терминал СПГ, который может быть расположен в Латвии.

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