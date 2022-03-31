Науседа: мы должны отключить ЛЭП от России раньше 2025 года

Глава государства также повторил, что Европа должна прекратить покупать российский газ и нефть.

«Европа должна перестать покупать российский газ и нефть, потому что уплачиваемыми Европой деньгами кремлевский режим финансирует безжалостное разрушение украинских городов и нападение на мирное население. Пятый пакет санкций должен нанести максимальный удар по кремлевскому режиму. Мы больше не можем экономить меры и ждать, потому что преступники должны ощущать последствия своих действий сейчас и здесь», — сказал Науседа.

Глава государства заявил в беседе с премьер-министром Дании, что газовый шантаж, осуществляемый Россией — это возможность для Европы стать независимой от импортируемых из России энергоресурсов.

«Осуществляемый Россией газовый шантаж в отношении Европейского союза (ЕС) — это повод для Европы стать независимой от импорта энергоносителей из России», — сказал Науседа.

В начале марта Европейская Комиссия объявила о цели сократить зависимость ЕС от российского газа на две трети к концу этого года и сделать Сообщество полностью независимым от российского газа, нефти и угля к 2030 году.

Кястутис Будрис, советник президента, недавно заявил, что Литве и другим странам Балтии необходимо ускорить отключение от общей энергосистемы с Беларусью и Россией (БРЭЛЛ), поскольку Россия может использовать это как рычаг давления, отключив Балтийские страны.

Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Россия по-прежнему входят в единую энергосистему БРЭЛЛ, управляемую из Москвы. Страны Балтии планируют выйти из постсоветской энергосистемы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и синхронизироваться с сетями Европы до конца 2025 года. Однако для этого следует провести необходимые испытания и завершить установку накопительной батареи мощностью 200 мегаватт, проложить морскую перемычку Harmony Link.

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