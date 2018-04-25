РФ заключила соглашения на поставку оружия с более чем 30 странами Африки

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Президент России Владимир Путин рассчитывает на расширение военно-технического сотрудничества со странами Африки. Об этом он заявил на саммите «Россия — Африка».

Президент заявил, что Россия заключила соглашения с более чем 30 странами, которым поставляет разнообразное вооружение и технику, причем часть таких поставок идет на безвозмездной основе. По словам российского лидера, африканские партнеры активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами оружия, военной техники, опытом ее применения». Путин также упомянул прошедшие летом армейские международные игры «Армия-2019», в которых приняли участие 11 африканских стран. «И число желающих присоединиться к ним растет», — констатировал глава российского государства.

Отдельно глава РФ выделил тему подготовки кадров, сообщает ТАСС. «Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских специализированных учебных заведениях», — сказал Путин. По его данным, в настоящее время в вузах Минобороны России обучаются военнослужащие из 20 африканских государств.

Путин также заявил, что Москва готова участвовать в международных усилиях по укреплению стабильности в Африке, выступая за повышение роли африканских государств в решении локальных конфликтов. Он также считает правильной постановку вопроса о финансовом содействии миротворческим усилиям африканских стран за счет начисленных взносов в бюджет ООН.

Президент РФ также поддержал идею проведения саммитов «Россия — Африка» раз в три года и предложил придать взаимодействию системный и комплексный характер. А в перерывах между саммитами можно было бы предусмотреть ежегодные политические консультации министров иностранных дел.

Он обратил внимание на то, что африканские государства «уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира, принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня».

Он выразил признательность африканским партнерам за поддержку в ООН приоритетных для России резолюций, «а именно (резолюций) о борьбе с героизацией нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по укреплению доверия в космосе, о международной информационной безопасности». «В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности», — заверил Путин, отметив, что проведение саммита «Россия — Африка» «свидетельствует о взаимном стремлении развивать контакты на всех направлениях, укреплять многоплановое партнерство».