РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы. Попросили еще

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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниела Хольтгена. По его словам, Россия уплатила около 33 миллионов евро.

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро. Об этом позже заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген, передает РИА Новости.

По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й. Как известно, РФ прекратила выплаты в бюджет Совета Европы в конце июня 2017 года.

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация.