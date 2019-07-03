Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые посты

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Лидеры 28 стран-членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом сказал глава Евросовета Дональд Туск, сообщает ТАСС .

«Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС», – сказал он.

Так, саммит ЕС согласовал кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) – наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия.

Кроме того, лидеры выдвинули премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка.

По мнению Туска, Лагард будет очень независимым главой ЕЦБ.

«Я знаю Кристин много лет, и я уверен, что она будет очень независимым председателем Европейского Центробанка», – сказал он.

Единственный кандидат, который пока точно неизвестен, – это новый спикер Европарламента (ЕП). По данным источников, лидеры ЕС рассматривали на этот пост кандидатуру родившегося в Украине болгарского политика Сергея Станишева, представляющего европейские левые политические силы в ЕП. При этом, по словам дипломатов, ряд восточноевропейских стран выступили против Станишева «из-за его российского прошлого», подразумевая под этим то, что политик якобы получал образование в России и будто бы даже был гражданином РФ.

Теперь все эти кандидатуры должны быть одобрены новым составом Европарламента. Мандат нынешних европейских чиновников истекает 31 октября.

Ранее во вторник стало известно, что на саммите Евросоюза три раза перенесли начало заседания. Туск проводил переговоры относительно кадровых назначений с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также сообщалось, что саммит ЕС установил рекорд по продолжительности.