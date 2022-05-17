РФ заявила о выходе из Совета государств Балтийского моря

Россия официально выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом говорится в специальном заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В заявлении МИД речь идет о том, что ситуация в организации «деградирует», а страны ЕС и НАТО отказались от «равноправного диалога» на этой площадке.

«Перспектив восстановления нормальной работы в Совете, все более вязнущем в русофобии и лжи, в этих условиях не просматривается. Дальнейшее пребывание нашей страны в СГБМ считаем нецелесообразным и контрпродуктивным. Россия не будет участвовать в превращении организации в очередную площадку для подрывной деятельности и «западного самолюбования»», — говорится в заявлении.

В МИД заявляют, что прекращение членства в организации не повлияет на присутствие РФ в регионе.

СГБМ был учрежден 5-6 марта 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел государств Балтийского моря. В Совет входят Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, Исландия, а также Европейская комиссия. Деятельность РФ в СГБМ была приостановлена 4 марта 2022 года.