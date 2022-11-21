Рига потратила на снос советских памятников более 2 млн евро

В Риге демонтированы все объекты из списка памятников, подлежащих демонтажу, но в парке Победы на месте снесенного монумента еще продолжаются работы по благоустройству, засыпано больше половины бассейна. При благоприятной погоде работы планируется завершить в течение месяца, а ограждение может сохраниться до весны.

Помимо памятника советским воинам в парке Победы, в Риге также демонтированы обелиск 374-й стрелковой дивизии в Межапарке, памятный знак на месте наступления Красной армии на ул. Яунциема гатве и памятник красноармейцам на ул. Локомотивес, 163.

Несколько объектов демонтированы по инициативе самого самоуправления, например, элементы фасада с серпом и молотом на зданиях на ул. Калнциема, 57 и ул. Бривибас гатве, 318. С фасада здания на улице Яня Асара, 15 снята мемориальная доска советскому разведчику Мартиньшу Поге.

Серпы и молоты на перилах набережной Даугавы будут демонтированы во время ее реконструкции.

268 385 евро на снос памятника в парке Победы было пожертвовано через фонд «Ziedot.lv».