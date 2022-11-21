Ученые предупреждают: из-за таяния ледников высвободятся миллионы бактерий

Исследователи из Университета Аберистуита изучили талую воду восьми ледников в Европе и Северной Америке и двух участков в Гренландии. Ученые подсчитали, что ситуация с таянием ледников может привести к тому, что в течение следующих 80 лет в окружающую среду будет выброшено более 100 000 тонн микробов.

«Количество выпущенных микробов тесно зависит от того, как быстро тают ледники и, следовательно, насколько мы продолжаем нагревать планету», — заявил микробиолог Арвин Эдвардс.

По словам доктора Эдвардса, по мере того, как поток микробов в реки, озера, фьорды и моря увеличивается, это может иметь «значительные» последствия для качества воды.