Rimi откроет электронные магазины в странах Балтии в этом и следующем году

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Сеть магазинов Rimi осенью этого года откроет первый электронный магазин в Латвии. В первом полугодии 2020 года такие магазины стартуют и в Литве с Эстонией.

«Мы открываем свой первый электронный магазин в Латвии, где Rimi занимает большую часть рынка. Мы видим потенциал во всех трех странах Балтии», – сказал для пресс-релиза глава Rimi Baltic Эдгар Сесеманн.

По его словам, в других странах, например, в Великобритании, интернет-торговля составляет около 10% всей розничной торговли продуктами питания. В Эстонии электронная торговля составляет 1%, а в Латвии и Литве – менее половины процентного пункта всего рынка.

В электронном магазине можно будет заказать продукты питания и товары домашнего обихода, а покупки забрать в магазине или же они будут доставляться покупателям на дом.

Сейчас проводятся испытания электронной платформы, а в октябре таким магазином смогут пользоваться покупатели Rimi в Латвии.

Поначалу приобретенные по интернету покупки покупатели смогут забирать в двух магазинах в Риге, позже эти услуги будут предоставляться и в регионах, а продукты будут доставляться и на дом.

«Новые решения мы опробуем так же, как они были опробованы в Латвии, начиная с Вильнюса и постепенно расширяя электронную торговлю на всю страну», – сказал для пресс-релиза глава Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.

100% акций Rimi Lietuva принадлежит контролируемому шведской компанией ICA Gruppen предприятию Rimi Baltic.

Сейчас в Литве действуют электронные магазины продуктов питания Barbora (Maxima grupe) и Assorti.

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