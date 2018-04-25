TOP,Бизнес,Новости

Rimi откроет электронные магазины в странах Балтии в этом и следующем году

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Сеть магазинов Rimi осенью этого года откроет первый электронный магазин в Латвии. В первом полугодии 2020 года такие магазины стартуют и в Литве с Эстонией.

«Мы открываем свой первый электронный магазин в Латвии, где Rimi занимает большую часть рынка. Мы видим потенциал во всех трех странах Балтии», – сказал для пресс-релиза глава Rimi Baltic Эдгар Сесеманн.

По его словам, в других странах, например, в Великобритании, интернет-торговля составляет около 10% всей розничной торговли продуктами питания. В Эстонии электронная торговля составляет 1%, а в Латвии и Литве – менее половины процентного пункта всего рынка.

В электронном магазине можно будет заказать продукты питания и товары домашнего обихода, а покупки забрать в магазине или же они будут доставляться покупателям на дом.

Сейчас проводятся испытания электронной платформы, а в октябре таким магазином смогут пользоваться покупатели Rimi в Латвии.

Поначалу приобретенные по интернету покупки покупатели смогут забирать в двух магазинах в Риге, позже эти услуги будут предоставляться и в регионах, а продукты будут доставляться и на дом.

«Новые решения мы опробуем так же, как они были опробованы в Латвии, начиная с Вильнюса и постепенно расширяя электронную торговлю на всю страну», – сказал для пресс-релиза глава Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.

100% акций Rimi Lietuva принадлежит контролируемому шведской компанией ICA Gruppen предприятию Rimi Baltic.

Сейчас в Литве действуют электронные магазины продуктов питания Barbora (Maxima grupe) и Assorti.

BNS

Последние новости

default image
На выборах лидера либералов больше всего голосов у В. Чмилите-Нильсен, будет второй тур

Подробнее...
default image
Сербия продолжит курс военного нейтралитета при сохранении отношений с НАТО

Подробнее...
default image
Сквярнялис: критики поста В. Синкявичюса не понимают повестку дня Брюсселя

Подробнее...
default image
Джонсон заявил, что выступает за отмену "бэкстопа" в любом виде

Подробнее...
default image
Новую фракцию в сейме Литвы возглавит В. Камблявичюс

Подробнее...
default image
Нетаньяху обещает аннексировать часть палестинских земель

Подробнее...
default image
США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35

Подробнее...
default image
Rimi откроет электронные магазины в странах Балтии в этом и следующем году

Подробнее...
default image
В сейме Литвы хотят предусмотреть больше предохранителей для белорусской электроэнергии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство

Подробнее...
default image
Самую маленькую лошадь в мире нашли в Польше

Подробнее...
default image
Минфин Литвы: в 2020 году экономический рост страны замедлится

Подробнее...
default image
Сарделька немецкой мечты

Подробнее...
default image
Прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы оправдание К. Пукаса по части домогательств

Подробнее...
default image
Пенсии разносить будет только Lietuvos pastas

Подробнее...
default image
Китай отменил пошлины на некоторые товары из США

Подробнее...
default image
ЕС создает новый оборонный и космический отдел

Подробнее...
default image
В. Камблявичюс: новая фракция сейма получила приглашение в коалицию от Сквярнялиса

Подробнее...
default image
В сейме – дискуссия по импорту электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
Меркель больше не считает США "автоматическим защитником" Европы

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600