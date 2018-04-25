США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35

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Американская администрация приняла решение продать Польше 32 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 на общую сумму $6,5.

Об этом сообщило в среду Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, сообщает ТАСС.

Разрешение получено на продажу 32 самолетов, 33 турбореактивных двухконтурных двигателей F-135 разработки Pratt & Whitney, а также сопутствующего оборудования.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». Сделка также «повысит безопасность союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономическое процветание в Европе». Предлагаемая продажа этих самолетов, по мнению американских властей, «не приведет к изменению военного баланса в регионе».

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

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