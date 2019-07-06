Rise Vilnius изменит своё название на Rockit

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Приобретённый одним из крупнейших коммерческих банков страны Swedbank технологический центр Rise Vilnius, который связывает международные стартап-сообщества, меняет название на Rockit.

«Обновленный центр продолжит свою деятельность, способствуя процветанию экосистемы «финтех» в нашей стране и повышению известности Литвы как финтех-центра в мире», — заявил в понедельник министр финансов Вилюс Шапока.

Кроме того, Swedbank заявляет, что будет сотрудничать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и эстонской компанией стартапов Startup Wise Guys.

ЕБРР обеспечит финансирование стартапов на ранних этапах и позволит пользоваться сетью наставников. ЕБРР также будет оказывать поддержку развитию и инициативам Rockit.

По словам главы ЕБРР в странах Балтии Матти Хииринена, одним из приоритетов банка в Литве является повышение конкурентоспособности экономики с уделением особого внимания инвестициям и передовым технологиям.

«Финансовые технологии являются одним из секторов, которые могут способствовать прогрессу и росту рынка», — сказал Хииринен.

В то же время, Rockit совместно с Startup Wise Guys будет разрабатывать программу акселератора финансовых технологий Wise Guys Fintech 3 Accelerator, она побудит развитие решений fintech и предоставит участникам программы начальный капитал, рабочие места и консультации по развитию бизнеса.

Поскольку Startup Wise Guys сотрудничают с Google, участники программы также получат возможность пользоваться преимуществами Google Developers Launchpad — наставниками, контактной сетью, технологическими инструментами, кредитами Google Cloud и Google Firebase.

В июле 2016 года Rise Vilnius был запущен по инициативе Barclays, а в мае этого года было объявлено, что британский банк, покидая Литву, продаёт центр банку Swedbank.

Технологический центр сотрудничает с проектами Women Go Tech, Future Entrepreneurs, Diversity Charter, Facebook Developer Circles и DEX Mettup. В настоящее время центр объединяет 34 фирмы.