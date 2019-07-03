Родину должны защищать все — Лукашенко

Фото Пресс-службы Президента Республики Беларусь

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Мужское население Беларуси должно в обязательном порядке проходить срочную военную службу. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая во вторник на торжественном собрании по случаю отмечаемого в республике 3 июля Дня независимости страны.

«Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА .

Президент подчеркнул, что воинская повинность является именно мужской обязанностью. «Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему. В Беларуси этого быть не должно», — сказал Лукашенко. Он считает, что «женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину».

Так президент прокомментировал принятые парламентом страны поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, вызвавшие в обществе неоднозначные оценки, передает ТАСС. «Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай — а как будем защищать свою землю, свое Отечество, как?» — заметил Лукашенко.

В этой связи он обратил внимание на критику в адрес министра обороны Андрея Равкова. «Его истоптали уже вдоль и поперек — не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те что-то там приняли, а завтра будет катастрофа. Да успокойтесь. Президент не поставил подпись ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе», — успокоил Лукашенко.

Принятые парламентом поправки в законодательство, в частности, предусматривают запрет на выезд из страны лиц, уклоняющихся от срочной военной службы. Также отныне гражданам призывного возраста будет предоставляться одна отсрочка от службы в армии на период обучения в учреждениях образования. Внесение изменений в законодательство обусловлено недобором призывников на срочную службу. Закон вступит в силу после его подписания президентом страны, который считает вводимые меры необходимыми.

«Я вас предупреждал, что суверенитет и независимость — это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении, — сказал Александр Лукашенко. — И наше общество на ура восприняло — будем суверенны и независимы. А когда стал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета, все закричали: нет, надо общество разделить на части, на классы какие-то. Одни — рабочие и крестьяне, как обычно, у кого в общем-то власти нет, — они будут защищать нас, мы им дадим ружье, и пусть там помирают, защищая нас. А мы, конечно, за границей и еще где-то будем получать образование и будем выбирать, где нам жить и работать, но защищать мы не будем, воевать мы не будем. Я как президент, обдумывая подброшенную тему, начинаю размышлять, мне же закон подписывать: а какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе?»

По словам Лукашенко, у Беларуси всего три варианта защиты своих интересов: вступить в НАТО, войти в состав России, либо наращивать собственную военную мощь и защищать себя самостоятельно.