Российская торговая сеть «Светофор» открыла магазин на окраине Каунаса под маркой Mere

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Российская сеть супермаркетов низких цен «Светофор», действующая в Евросоюзе под торговой маркой Mere, открыла одноименный магазин на окраине Каунаса.

«Светофор» сообщает, что в 2020 году планирует открыть в Литве 40 магазинов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

По своему формату Mere напоминает распродажные магазины – они обосновываются в крупных помещениях складского типа, где товары расставлены на паллетах или просто на металлических стеллажах.

«Светофор» объединяет более 1,5 тыс. магазинов в России, Беларуси, Казахстане и Китае, в данный момент сеть начинает деятельность в ЕС – первые магазины в Германии и Румынии были открыты в прошлом году.