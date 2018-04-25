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В Европе местами ужесточают карантин

Фото pixabay.com

Ухудшение ситуации с распространением коронавируса привело к ужесточению карантинных мер в ряде европейских стран. Об этом сообщило издание Euractiv. 

 В немецком округе Гютерсло (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) власти закрыли школы и детские сады после локальной вспышки заражения коронавирусом на одном из местных предприятий. Школы закрыты до начала летних каникул 29 июня. 

В северной Греции жители общины Ехинос в Ксанти подвергнуты строгому карантину на семь дней, чтобы избежать распространения COVID-19. В последние дни в регионе зарегистрировано 73 новых случая и четыре смерти. 

Болгария сообщила о рекордно высоком уровне новых случаев выявления коронавируса: 112.  Из них 35 случаев пришлись на Шуменский район из-за халатности местного фельдшера. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Болгарии достигло 3453. 

В Словении власти рассматривают возможность ужесточения карантина на фоне  ухудшения эпидемической ситуации в соседних странах, заявил министр здравоохранения. 

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тыс. случаев в сутки в среднем по европейскому региону.  

korrespondent.net

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