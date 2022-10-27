Российская журналистка Собчак находится в Литве, подтвердил ДГБ

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Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак находится в Литве, подтвердил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

«Она находится в Литве, и как гражданке Израиля, обладающей израильским паспортом, ей не нужна виза, и она может приехать и остаться здесь 90 дней, если я не ошибаюсь. Да, мы подтверждаем этот факт», — подтвердил Яунишкис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Глава ДГБ также сообщил, что данных о том, что Собчак может представлять угрозу безопасности Литвы, нет.

«Пока у нас нет конкретных разведывательных данных, о том, что она может представлять угрозу Литовскому государству, но если бы они были, то могут быть приняты соответствующие меры», — отметил глава ДГБ.

К. Собчак прибыла в Литву после того, как предъявил властям израильский паспорт, подтвердил BNS в среду источник в Государственной пограничной службе.

Главный советник президента Гитанаса Науседы Кястутис Будрис комментируя о приезде К. Собчак, сообщил, что граждане России с гражданством другого государства могут въезжать в Литву, а службы оценивают, не представляют ли они угрозу безопасности страны.

«Мы не можем сказать, что произошла системная ошибка. У нас и сейчас есть инструменты, чтобы по-другому оценить ситуацию, если службы считают, что для этого есть причина», — сказал К.Будрис в интервью Литовскому радио в четверг.

Он подтвердил, что К. Собчак приехал в Литву с израильским паспортом.

«В данном конкретном случае, если мы говорим о государстве Израиль и гражданстве, въезд в страну не является ограничением, независимо от того, какой страны есть другое гражданство. Однако это не означает, что у государства нет инструментов для защиты от присутствия нежелательных лиц в Литве. Предусмотрена полная процедура внесения лиц в список нежелательных лиц, в данном случае такого не было», — сказал К.Будрис.

О прибытии Собчак в Литву через Беларусь сообщили со ссылкой на источники в среду новостной портал 15min, российское государственное информационное агентство ТАСС.

Российские СМИ сообщили, что в среду в доме Собчак прошел обыск. Это произошло в ходе расследования возможного вымогательства у госкорпорации «Ростех».

Также сообщается, что накануне вечером был арестован ее соратник Кирилл Суханов. Суханов — коммерческий директор холдинга Собчак «Осторожно.Медиа».

Официальные лица заявляют, что у Собчак нет никакого процессуального статуса в этом расследовании.

Она назвала арест своего товарища «очередным примером давления на СМИ» в России.

В 2018 году Собчак баллотировалась на президентских выборах в России и заняла четвертое место, однако оппозиция жестко критиковала ее решение баллотироваться.

По их мнению, кандидатура Собчак была «кремлевским проектом», направленным на раскол электората либерального толка.

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