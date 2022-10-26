Российские СМИ: К. Собчак выехала в Литву

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в среду вечером вылетела через Беларусь в Литву, сообщает государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Она уехала из Москвы прошлой ночью. Кроме того, вчера она купила по интернету билеты на самолет в Дубай, а сегодня в Турцию. Сделала она это, чтобы ввести в заблуждение оперативников. В итоге она попала в Литву через Беларусь», — сказал источник.

По его словам, у силовиков было решение арестовать К. Собчак, но «ей удалось скрыться».

В Госпогранслужбе Литвы сообщили BNS, что не могут предоставлять информацию третьим лицам о пересечении границы частными лицами. В МИД также не прокомментировали эту информацию.

В загородном доме журналистки и политика Ксении Собчак проходят обыски в связи с расследованием уголовного дела о вымогательстве, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Накануне СМИ сообщили о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.

По версии следствия, задержанный «вымогал деньги за неразмещение негативной информации».

Сама Ксения Собчак написала т в своем телеграм-канале: «Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство». Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как ОЧЕРЕДНОЕ давление на журналистику в стране. К нам не за что подкопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим».

Информация ЛК по сообщению BNS