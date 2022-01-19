Российские военные прибывают в Беларусь на учения

Фото facebook.com/mod.mil.rus

В Беларусь во вторник, 18 января, начали прибывать российские военные для участия в учениях Союзная решимость-2022, которые пройдут с 10 по 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа. «На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на первом этапе до 9 февраля планируется отработать вопросы передислокации и создания в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях. На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместные учения Союзная решимость-2022.

К учениям будет привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.