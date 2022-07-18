Российские войска не в отпуске, Запад должен слать Украине больше оружия – Ландсбергис

«Поскольку Брюссель уходит в отпуск, это хорошая возможность напомнить, что российские военные не планируют брать выходные от дальнейшего нападения на Украину», — сказал журналистам литовский министр.

По его словам, именно поэтому страны Запада, особенно с сильной военной промышленностью, должны направлять украинским войскам больше оружия, потому что только это может остановить нападение России.

«Если что-то и нужно продолжать, так это поставки оружия», — сказал Ландсбергис.

Министр также подчеркнул, что Сообщество также должно оказывать большую финансовую поддержку Киеву.

Главы дипломатических ведомств стран должны обсудить на встрече в Брюсселе восстановление Украины после войны и реформы, связанные с ее европейской перспективой. Среди прочего, министры должны начать переговоры о новом пакете санкций против России.

В конце прошлой недели Еврокомиссия объявила, что ЕС ограничит экспорт российского золота новым пакетом санкций и будет стремиться «закрыть все лазейки», позволяющие обойти меры, которые предусмотрены предыдущими пакетами.

Из-за вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, Сообщество из 27 стран-членов на сегодняшний день одобрило шесть пакетов санкций против Кремля. Последний, принятый в июне, наложил запрет на импорт большой части российской нефти.

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