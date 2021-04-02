Российский терминал удобрений в Усть-Луге создаст проблемы для Клайпедского порта

Поскольку Россия рассматривает планы строительства в порту Усть-Луги, что в Финском заливе, терминал белорусских удобрений, руководство Клайпедского порта, которое переваливает за год около 10 млн тонн белорусских удобрений, заявило, что потеря этих грузов станет вызовом для морских ворот Литвы, однако будут искать альтернативы.

«Несомненно, если построенный в Усть-Луге новый терминал удобрений будет предназначен для груза, который сегодня переваливается через Клайпедский порт, то убыток будет большим. Одних только белорусских грузов в Клайпеде переваливают около трети, а основная их часть является насыпными грузами, которые вероятно, могут переваливаться в порту Усть-Луги», – сказал BNS глава Дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас.

«Пока трудно сказать, как это могло бы повлиять на белорусские грузы в будущем, все же этот терминал очень далеко, экономически это будет точно невыгодно, железная дорога должна получать дотации, прочие вещи. Но речь об этом, я бы сказал, идет уже некоторое время», – добавил он.

У белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» 30% акций одно из крупнейших терминалов Клайпедского порта Biriu kroviniu terminalas (BKT). Оставшиеся акции принадлежат предпринимателю Игорю Удовицкому.

И. Удовицкий в начале марта сообщал BNS, что терминал BKT, который грузит удобрения «Беларуськалия, в 2020 году увеличил объемы таких погрузок на 800 тыс. тонн, и в этом году намерен по-прежнему увеличивать нагрузки, у него есть планы расширения в Клайпедском порту. Ранее руководство BKT сообщало BNS, что годовые мощности терминала планируется повысить до 16 млн тонн.

А. Латакас обратил внимание на то, что Россия уже некоторое время планирует направить собственные грузы и грузы других стран через собственные терминалы, а объемы российских грузов в Клайпеде сокращаются, поэтому идет поиск альтернатив.

Он напомнил, что около 2000-ого года основную часть грузов в Клайпедском порту составляли российские, особенно металлы, однако с годами их объемы сократились, на их место пришли другие.

Во вторник было заявлено, что Российское Федерального агентство морского и речного транспорта рассматривает планы строительства в Усть-Луге терминала для белорусских удобрений. Глава «Росморречфлота» Андрей Лаврищев сказал, что точное его место еще не выбрано – вопрос места и размера будет решен к лету.

Беларусь с начала этого года существенно сократила экспорт нефтепродуктов через Клайпеду, они сейчас грузятся через российские порты в Финском заливе.