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Российских госслужащих ждет массовое сокращение

Фото pixabay.com

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению госслужащих и повышению зарплат оставшихся. Об этом рассказала в интервью РИА «Новости» первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По ее словам, в отсутствие реформы зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим потребуется дополнительно сто миллиардов рублей в год из бюджета.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко.

Сокращение госаппарата, по замыслу Минфина, пройдет в два этапа. На первом этапе это будет сделано «автоматически»: численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021-му этот показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

«То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», — пояснила Нестеренко.

NEWSru.com

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