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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Комитету Сейма поручено расследовать связи И.Розовой с российскими дипломатами

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Во вторник Сейм поручил Комитету национальной безопасности и обороны (КНБО) провести расследование потенциальной угрозы национальной безопасности отношений парламентария Ирины Розовой с российскими дипломатами.

86 членов Сейма проголосовали за проведение парламентского расследования, один высказался против и 12 воздержались. КНБО должен провести расследование до 1 декабря.

Расследование также охватит действия политиков, имевших информацию о Розовой. Комитет выяснит, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими членами Сейма после ознакомления с информацией об И.Розовой.

Комитет рассмотрит, были ли эти решения, в том числе в отношении командировок И.Розовой, «своевременными и уместными для устранения потенциальных рисков или угроз национальной безопасности».

Комитет также должен будет проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности (ДГБ )секретная информация, «не использовалась ли она в личных политических или иных целях, что ставит под угрозу национальную безопасность».

Представители оппозиции опасаются, что расследование станет инструментом политической расправы с оппозицией.

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И.Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно, что справка Департамента государственной безопасности в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В.Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

В справке также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. Она также взаимодействовала с Генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Розова считает, что её контакты с российскими дипломатами не были личными, и поэтому ей не нужно было указывать их в вопроснике ДГБ.

BNS

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