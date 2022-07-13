Российских и белорусских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду-2024

Российские и белорусские спортсмены вряд ли смогут выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, сообщает moscowtimes.ru со ссылкой на The Guardian.
«Боюсь, придется принимать решение о том, что делать с каждой из этих двух стран. И я предполагаю, что общее мнение будет заключаться в том, что они не должны отбираться на Игры», — сказал он.
Риди добавил, что во многих видах спорта квалификационные соревнования начинаются за два года до Игр. Однако МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать туда россиян и белорусов. Поэтому маловероятно, что кто-то из россиян сможет квалифицироваться на Олимпиаду во всех видах спорта, кроме трех (велоспорт, дзюдо, теннис), в которых они сейчас могут выступать.freecity.lv