Россия провела учения с ракетами Искандер под Калининградом

Указано, что расчеты ОТРК Искандер выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты, скопление военной техники и командные пункты условного противника.

К участию в учении было привлечено более 100 военнослужащих ракетного соединения, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Напомним, в июне Россия устроила маневры в Калининградской области с участием более 3 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники. Они проходили в рамках более крупных учений Балтфлота, в котором участвуют порядка 10 тысяч военнослужащих, до 60 надводных кораблей, около 45 самолетов и вертолетов, до 2 тысяч единиц боевой и специальной техники.