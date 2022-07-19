Россия и Иран подписали меморандум по энергетике на $40 млрд

Российский газовый монополист Газпром и национальная иранская нефтяная компания NIOC подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет о проектах на сумму около 40 млрд долларов, сообщает информагентство Shanaво вторник, 19 июля.
Сделка была заключена в рамках проходившей в режиме онлайн церемонии, в которой участвовали заместитель председателя Газпрома Виталий Маркелов и глава NIOCМохсен Хойстемер.
В число планируемых проектов входит разработка газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение давления на месторождении Южный Парс, разработка шести нефтяных месторождений, завершение проектов по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и строительство экспортных газопроводов.
Напомним, 18-19 июля в Тегеране проходит трехсторонний саммит, в котором принимают участие лидеры Ирана, Турции и России.korrespondent.net