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Россия и Китай созывают заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

Фото kremlin.ru

Совет Безопасности ООН проведет 22 августа внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

«Мы вместе с Китаем запросили заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», — сказал Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что заседание будет проведено в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

В Пентагоне сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

belta.by

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