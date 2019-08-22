С. Сквярнялис обсудит с премьером Латвии позицию этой страны по поводу БелАЭС

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что в пятницу обсудит с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем позицию этой страны в связи с ее намерениями покупать электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

«В пятницу я увижусь с премьер-министром Латвии и у меня будет возможность конкретно поинтересоваться, каково мнение правительства, а не министров экономики или энергетики (…)», – сказал С. Сквярнялис на заседании сейма во вторник.

Правительство Латвии на прошлой неделе объявило, что после прекращения Литвой торговли с Белоруссией, когда заработает БелАЭС, Латвия начнет торговлю на границе с Россией.

Литовские официальные лица обеспокоены тем, что таким образом выработанная на БелАЭС электроэнергия будет попадать через Латвию на общий рынок.

Президент Гитанас Науседа выразил сожаления в связи с таким решением Латвии.

С. Сквярнялис сказал, что власти Латвии всегда придерживались «подобной нейтральной политики» в отношении строящейся БелАЭС.

Он подчеркнул, что Литва не откажется от своего решения не впускать на свою территорию электроэнергию с БелАЭС.

На вопрос парламентария Альгимантаса Думбравы, не обусловят ли намерения Риги впустить к себе электроэнергию с БелАЭС перенаправление Белоруссией транзита грузов нефти с литовского порта в латвийский, С. Сквярнялис ответил, что так Минск навредит сам себе.

«Лучших условий, лучшей инфраструктуры, лучших тарифов, более высокого качества, большей экономической выгоды, чем (при транзите — ред.) через Литву Белоруссия не получит», – сказал премьер.

Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС строится в Островце в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартов безопасности и экологии. Минск эти претензии отклоняет.

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года, второй – в 2020 году.

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