Вильнюсские теплосети возглавит Г.Баканас

Фото Vilnius.lt

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Руководителем крупнейшей в стране отопительной компании Vilniaus silumos tinklai (VST), принадлежащей муниципалитету Вильнюса, назначен 42-летний Геримантас Баканас, член правления этой компании, подтвердила столичная мэрия.

По словам нового руководителя, в ближайшее время предстоит много серьезной работы.

«Я рассматриваю Вильнюсские тепловые сети как организацию, которая сталкивается с серьёзными вызовами, поэтому участие в выборе руководителя компании соответствовало моим карьерным целям. Я знаю, что впереди ждёт много тяжёлой работы — международный арбитраж, дискуссии с регулятором, реорганизация деятельности компании для достижения большей эффективности», — утверждает Баканас в своём заявлении.

Г.Баканас до сего времени был руководителем Даугавпилсского локомотиворемонтного завода Эстонской группы железнодорожных услуг и инвестиций Skinest Rail, был членом совета директоров группы предприятий CEE Railroad reform, а до ноября 2017 года был заместителем генерального директора государственных Железных дорог Литвы (Lietuvos gelezinkeliai).

Г.Баканас также работал директором администрации Klaipedos nafta и руководителем подразделения стратегического анализа в Службе специальных расследований (ССР).

Новый руководитель VST ​​обучался управлению бизнесом в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса (VGTU).

В столичных теплосетях не было постоянного руководителя с марта, когда был уволен Мантас Бурокас, управлявший компанией с октября 2015 года. До сих пор VST временно возглавляла финансовый директор Рамуте Рибинскене.

На должность генерального директора VST претендовали 78 кандидатов.

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