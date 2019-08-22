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Германия против возвращения к G8 с Россией

Фото из открытых источников

Правительство Германии выступает против идеи возвращения России к «Большой восьмерке». Об этом в среду, 21 августа, заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира за аннексию Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.

«Обе ситуации сохраняются», — сказал Зайберт.

По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать большее вовлечение России.

Накануне СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

Напомним, аналогичное предложение Трамп выдвигал в прошлом году перед саммитом Большой семерки в Канаде, однако европейские страны в составе группы единогласно высказались против присоединения России.

korrespondent.net

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