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В Китае появился первый клонированный кот

Фото pixabay.com

Китайская компания Sinogene Biotechnology Company впервые клонировала кота. Об этом сообщила газета Global Times.

Отмечается, что котенок Чеснок родился 21 июля − через 66 дней после того, как клонированный эмбрион подсадили суррогатной матери. Он выглядит так же, как кот, у которого взяли клетки для клонирования, однако его характер отличается. 

Процесс клонирования занимает примерно два месяца и стоит около 35 тысяч долларов. Продолжительность жизни клона такая же, как и у других животных. В компании заявили, что некоторые хозяева кошек уже забронировали услугу клонирования в случае смерти их животных. 

Sinogene Biotechnology Company планирует использовать в клонировании искусственный интеллект, чтобы перенести клонированным животным воспоминания и черты характера оригинала. 

Также в компании задумываются над клонированием исчезающих видов животных, но, по словам научного сотрудника Китайской академии наук Лай Лянсюе, такой эксперимент требовал бы межвидового клонирования, которое пока никому не удавалось.

korrespondent.net

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