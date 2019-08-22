TOP,Новости,Политика

Г. Науседа предлагает назначить спецкоординатора ЕС по синхронизации энергосетей Балтии

Фото Президентуры/Юстинаса Аушкялиса

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник во время визита в Эстонию предложил назначить специального координатора Евросоюза (ЕС) по отключению энергосетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы.

Президент сказал, что на эту позицию есть кандидаты, но не назвал их.

«Я предложил идею назначить специального координатора по проекту синхронизации. Мы называем его «господином «синхронизация», – сказал Г. Науседа журналистам в Таллине.

«У нас уже есть несколько кандидатов, которые могут занять эту позицию. Это, наверное, позволит более ровно и эффективно развивать проект», – добавил он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Посредством проекта синхронизации страны Балтии хотят ослабить зависимость от России.

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом постсоветском кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерский в Москве и энергосетей России.

После долгих споров страны Балтии в прошлом году подтвердили, что синхронизация с сетями Западной Европы будет осуществляться через Польшу.

Сейчас между Литвой и Польшей уже действует энергомост LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством создания новой морской перемычки.

Завершить проект синхронизации намечается до 2025 года.

BNS

Последние новости

default image
Россия и Китай созывают заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис обсудит с премьером Латвии позицию этой страны по поводу БелАЭС

Подробнее...
default image
Вильнюсские теплосети возглавит Г.Баканас

Подробнее...
default image
Германия против возвращения к G8 с Россией

Подробнее...
default image
В Китае появился первый клонированный кот

Подробнее...
default image
Г. Науседа предлагает назначить спецкоординатора ЕС по синхронизации энергосетей Балтии

Подробнее...
default image
В Исландии ученые устроили “похороны” ледника

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: Литве пока не нужно стимулировать экономику

Подробнее...
default image
Опрос элиты: самый влиятельный представитель бизнеса - Р. Даргис

Подробнее...
default image
Премьер-министр Италии уходит в отставку

Подробнее...
default image
Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7

Подробнее...
default image
Правительство Литвы одобрило решение повысить размер базовой зарплаты госслужащих

Подробнее...
default image
Литва в бюджет ЕС должна внести дополнительно 114 млн евро

Подробнее...
default image
Норвегия разрешит двойное гражданство с 2020 года

Подробнее...
default image
Украина нашла нового поставщика газа

Подробнее...
default image
Вильнюс может служить образцом для других европейских городов

Подробнее...
default image
Протестующих в Гонконге вдохновляет "Балтийский путь"

Подробнее...
default image
Испания согласилась принять судно с мигрантами

Подробнее...
default image
Запуск ракеты в США: Совбез ООН проведет заседание

Подробнее...
default image
Г.Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600