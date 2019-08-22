Г. Науседа предлагает назначить спецкоординатора ЕС по синхронизации энергосетей Балтии

Фото Президентуры/Юстинаса Аушкялиса

🔊 Воспроизвести

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник во время визита в Эстонию предложил назначить специального координатора Евросоюза (ЕС) по отключению энергосетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы.

Президент сказал, что на эту позицию есть кандидаты, но не назвал их.

«Я предложил идею назначить специального координатора по проекту синхронизации. Мы называем его «господином «синхронизация», – сказал Г. Науседа журналистам в Таллине.

«У нас уже есть несколько кандидатов, которые могут занять эту позицию. Это, наверное, позволит более ровно и эффективно развивать проект», – добавил он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Посредством проекта синхронизации страны Балтии хотят ослабить зависимость от России.

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом постсоветском кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерский в Москве и энергосетей России.

После долгих споров страны Балтии в прошлом году подтвердили, что синхронизация с сетями Западной Европы будет осуществляться через Польшу.

Сейчас между Литвой и Польшей уже действует энергомост LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством создания новой морской перемычки.

Завершить проект синхронизации намечается до 2025 года.

Последние новости