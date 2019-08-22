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В Исландии ученые устроили “похороны” ледника

Фото pixabay.com

Ученые Исландии устроили церемонию “прощания” с ледником Окйокулль. Об этом сообщает CNN.

Исследователи собрались в Боргарфьордюре, Исландия, чтобы увековечить память об Окйокулле, сокращенно Ок, после того, как он потерял свой статус ледника в 2014 году. Надпись “Письмо в будущее” на памятнике рисует мрачную картину.

“Ок — это первый исландский ледник, который потерял свой статус ледника. Ожидается, что в ближайшие 200 лет все наши ледники пойдут по одному и тому же пути. Этот памятник должен признать, что мы знаем, что происходит, и знаем, что нужно сделать. Только вы знаете, сделали ли мы это”, — гласит табличка на английском и исландском языках.

korrespondent.net

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