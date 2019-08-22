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С. Сквярнялис: Литве пока не нужно стимулировать экономику

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Литве пока не нужно прибегать к мерам стимулирования экономики, однако если внешние обстоятельства будут складываться неблагоприятно, то государство будет к этому готово, говорит премьер.

По словам Саулюса Сквярнялиса, одной из мер по управлению рисками является накопление резервов.

«Накопление резервов. Если появится момент, что нам нужно будет стимулировать внутренний рынок или увеличивать так называемые траты, то мы будем это делать – в зависимости от ситуации, которая сложится на международных рынках, если говорить о каком-то вероятном воздействии на экономику», – сказал С. Сквярнялис журналистам в правительстве.

«Пока принимать такие меры нам нет никакой необходимости», – добавил премьер, отвечая на вопрос, какие решения наметило правительство в связи с тем, что США и Германия принимают меры по стимулированию экономики в плане того, что приближается кризис.

По словам С. Сквярнялиса, государственный резерв в конце этого года может составить и 1,5 млрд евро.

«Мы планируем, что в конце года, скорее всего, будет намного больше, чем миллиард евро, сейчас я цифру не назову. Назывались цифры и 1,5 млрд евро», – сказал премьер.

Министр финансов Вилюс Шапока в октябре прошлого года сказал, что государственный резерв в этом году, по всей вероятности, возрастет до 1,5 млрд евро.

Минфин в конце марта уменьшил прогнозы роста экономики Литвы на этот и следующий год до 2,6% и 2,4% соответственно. В прошлом году Минфин прогнозировал на 2019 год рост ВВП 2,8%, а на 2020 год – 2,5%.

BNS

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