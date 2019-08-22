Культура

Дни средневековья и старых ремесел в Тракай

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

По сложившейся традиции Тракайский исторический музей открывает летний сезон праздником средневековья, а закрывает его —  днями старых ремесел. Немного подробнее об этих праздниках.

С 1999 г. ежегодно в июне в Тракайском замке на полуострове возрождается дух средневекового города с шумным рынком, впечатляющими мастерскими ремесленников, с вельможами и простолюдинами, со счастливым гомоном детей, музыкой, театром и рыцарскими турнирами. Самая главная особенность в том, что каждый прибывший сюда человек может быть не только наблюдателем, но и участником!

Традиционно мероприятие стартует с красочного шествия по центральной улице города участников, одетых в средневековую одежду. Шествие начинается с обзорной площадки напротив замка на острове и направляется к месту действия — Тракайскому замку. Здесь происходит инсценирование — князю и гостям праздника торжественно зачитывается привилегия. В мероприятии принимают участие ремесленники, лелеющие традиции производства времен Великого литовского княжества: гончары, кузнецы, переплетчики, ювелиры, стекольщики, резчики по дереву, сапожники, швеи, плетельщицы лент, прядильщицы, вязальщицы рыбных сетей и др. Ремесленники демонстрируют старинные технологии, рассказывают об истории своей профессии. Все желающие могут испытать себя в каком-либо рабочем процессе, а понравившиеся изделия можно и купить.

Большой интерес вызывают рыцарские турниры, а также воссозданные сцены из жизни средневековья. В празднике участвуют рыцари не только из Литвы, но и рыцарские клубы из Польши, Беларуси, а также представители Великобритании, Италии, США, и России.

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Праздник украшают средневековые танцы и музыка, фольклорные концерты, театрализованные представления, организуются игры и занятия для детей.

Зрителями во время мероприятия долго быть не приходится – можно не только поработать с ремесленниками, но и ознакомиться с оружием рыцарей, поучаствовать в рыцарских турнирах, пострелять из лука, арбалета, покататься верхом или узнать какой-нибудь средневековый рецепт. Здесь же готовится на огне пища, которую можно смело отведать. Кулинарные энтузиасты средневековья из Тракайского исторического музея готовят неповторимые ароматные и вкусные блюда!

Праздничную обстановку создают красочные персонажи — потешники, колдуньи, кое-где снующие бродяги, молящиеся монахи, палач с подручным. Одежда участников соответствует эпохе.

С 2005 г. ежегодно в августе в Тракайском замке на острове проводятся праздники Старых ремесел. Совсем не случайно подобрано время в августе.  23 августа 1495 г. Великий литовский князь Александр в Тракайском замке на острове утвердил Статут и предоставил привилегию первому в Литве Цеху мастеров золотых дел. Истоки мероприятия — Праздник средневековья в замке на полуострове.

Мероприятие начинается с выстрела старой пушки. Древний замок как бы оживает, в большом дворе кипит жизнь: кузнец раздувает меха, гончары на гончарном кругу делают горшки, мастера золотых дел раскладывают на столах украшения из серебра и латуни. В старинных котлах кипит варево, на столах разложена кухонная утварь – все это создает неповторимую обстановку!

В этом году праздник состоится 24 и 25 августа. На празднике будут представлены ремесла, военное дело, искусство XIV – XV веков. Пройдут концерты, театрализованные представления, занятия и игры для детей, будет открыта корчма. Энтузиасты кулинарного наследия, сотрудники Тракайского исторического музея, приготовят блюда по средневековым рецептам.

Информация: www.trakaimuziejus.lt

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