Спорт

Спорт: только факты

Один из сыновей легенды литовского баскетбола Арвидаса Сабониса — Таутвидас — решил завершить карьеру игрока и начать тренерскую деятельность. Таутвидас Сабонис является одним из троих сыновей Арвидаса. Последние несколько сезонов он провел во втором испанском дивизионе, а теперь вошел в тренерский штаб молодежной команды каунасского «Жальгириса». Об этом сообщает официальный сайт самого известного литовского баскетбольного клуба. Точку в своей игровой карьере Таутвидас решил поставить в 27 лет. Его звездный отец ушел из большого спорта, только когда ему исполнилось сорок. Старший сын Арвидаса, Жигимантас, завершил карьеру баскетболиста еще раньше, а подававший самые большие надежды Домантас является игроком клуба НБА «Индиана Пэйсерс». В настоящий момент 23-летний Домантас Сабонис готовится с национальной сборной к чемпионату мира – 2019, который в конце августа начнется в Китае.

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Год назад полузащитник молодежной сборной Литвы Эдгарас Уткус подписал с «Монако» первый контракт и за прошедшее время успешно проявил себя в команде U-19. Теперь Уткусу был предложен сразу трехлетний профессиональный контракт, который игрок подписал, и отныне он будет выступать за молодежную команду монегасков. «Этот профессиональный контракт очень важен для меня, я очень рад, но, думаю, это только начало. Хочу поблагодарить клуб за доверие и постоянную поддержку», — приводит слова Эдгараса официальный сайт «Монако». Уткус родился в 2000 году в Радвилишкисе, а с 12 лет занимался в Национальной футбольной академии в Каунасе. Отличается хорошей техникой, здорово исполняет стандартные положения, неуступчив в единоборствах. Эдгарас провел в общей сложности 20 матчей за различные команды Литвы (U-17, U-18, U-19, U-21) и отметился четырьмя забитыми голами.

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На завершившемся в английском Бате чемпионате Европы по современному пятиборью Юстинас Киндерис сумел воспользоваться своим шансом и за год до начала Олимпийских игр – 2020 в Токио обеспечил себе участие в главных соревнованиях четырехлетия. После первой дисциплины фехтования Юстинас занимал седьмую строчку, выиграв 20 из 35 дуэлей. В плавании Киндерис показал 16-й результат, а в конкуре — восьмой. Решающий вид программы соревнований — «комбайн» (стрельба плюс кросс) позволил чемпиону мира 2013 года закрепиться на восьмом месте с суммой 1436 баллов. Олимпийские лицензии для участия в Играх-2020 получили десять сильнейших пятиборцев чемпионата. Для Киндериса это будут третьи по счету Олимпийские игры: в Лондоне-2012 он занял восьмое место, в Рио-2016 — 34-е.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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