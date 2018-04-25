default image
Президент предлагает разрешить разведслужбам вызывать граждан для превентивных бесед

Подробнее...
default image
Британский парламент одобрил соглашение о Brexit

Подробнее...
default image
Россия и Украина договорились о транзите газа

Подробнее...
default image
Литва поддерживает Зеленый курс Европы, но для его реализации нужны ресурсы

Подробнее...
default image
Суд продлил еще на 3 месяц срок задержания А. Палецкиса

Подробнее...
default image
Ирландия готова предоставить больше рабочих мест иностранцам

Подробнее...
default image
Сенат США утвердил послом в Литве Роберта Гилкриста

Подробнее...
default image
Впервые за 200 лет в Нотр-Даме не будет рождественской мессы

Подробнее...
default image
Skinest обжаловала Литву Еврокомиссии

Подробнее...
default image
Удивительные рекорды уходящего года

Подробнее...
default image
Проблемы школьного образования

Подробнее...
default image
«Кто хочет уничтожить средний класс?»

Подробнее...
default image
Расходы на еду

Подробнее...
default image
Святой Христофор путешествует по столице

Подробнее...
default image
Самые популярные имена десятилетия – Матас и Эмилия

Подробнее...
default image
В Венгрии бесплатный транспорт для ищущих работу

Подробнее...
default image
Депутаты Рады ввели уголовную ответственность за "кнопкодавство"

Подробнее...
default image
Министр транспорта: один из приоритетов – асфальтирование гравийных дорог и инфраструктурные проекты

Подробнее...
default image
Правительственной комиссии предлагается еще раз дать оценку Alvora

Подробнее...
default image
Беларусь хочет продавать электроэнергию в Польшу

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Россия и Украина договорились о транзите газа

  • Фото BFL/Мартинаса Видзбялиса

Бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать вопрос в ЕК, заявил в пятницу, что подписано соглашение по транзиту российского газа через Украину в Европу, сообщает ТАСС.

«Приятно подписать хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем», — указал он на своей странице в Twitter.

Ранее представитель «Газпрома» сообщил журналистам, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Офис президента Украины Владимира Зеленского проинформировал, что подробности будут обнародованы 21 декабря на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600