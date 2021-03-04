Россия не пыталась повлиять на результаты выборов в Литве-разведка

«Невзирая на это, им не удалось сформировать общий избирательный список по причине внутренних конфликтов и нехватки организационных навыков, а попытки некоторых из них по сбору подписей в качестве независимых кандидатов потерпели крах», – говорится в отчете.

По информации разведки, результаты выборов позволяют утверждать, что в данный момент в Литве не достаточно активного количества электората, который бы позволил России приобрести хотя бы минимальное влияние на уровне парламентской власти.

«Невзирая на это, вполне вероятно, что Россия не отказывается от стремлений к тому, чтобы в будущем мандаты членов сейма Литвы получили бы хотя бы отдельные лица, открыто поддерживающие ее политику, которых Кремль мог бы использовать в проектах повышения собственного влияния и в кампаниях антизападной пропаганды. Кремль также будет пытаться вовлекать литовских политиков парламентского или муниципального уровня в проекты международного сотрудничества, часть которых будут воплощать не субъекты, связанные с Москвой, а прокремлевские политики, лоббисты и политтехнологи на Западе», – говорится в ежегодном отчете.