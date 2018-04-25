Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

18 декабря комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как «санкции из ада». Его разработали сенатор-республиканец Линдси Грэм совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса и Бена Кардина.

DASKA — Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019″, дословно «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля»).

Авторы инициативы предлагают расширить санкции CAATSA (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). В частности, они предлагают через полгода после вступления закона в силу ввести санкции в отношении российских «политических фигур, олигархов и других лиц», которые способствуют, прямо или косвенно «незаконным и коррупционным действиям» российских властей.

Они также предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) периодом обращения более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ».

Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев). Упоминания проекта «Северный поток 2» в этом законопроекте нет. Помимо этого, авторы законопроекта включили санкции, связанные с «поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России». В том числе предполагается, что гражданам и компаниям США будет запрещено любое участие в нефтяных проектах в России.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток 2».

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, (OFAC) уточнило, что санкции в отношении проекта вводятся незамедлительно, и трубоукладчики «должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством». Но OFAC делает оговорку, что «могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба».

Швейцарская компания Allseas уже заявила, что приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием санкций США.

Газопровод «Северный поток 2» построен примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, которые этой осенью после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне (к тому времени газопровод был уже построен на 2100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км).

Стройка возобновилась в конце ноября. По подсчетам «Интерфакса» на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км — около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяженность датского участка — 147 км.