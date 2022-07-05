Россия продлила ограничения на полеты в южные аэропорты

Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 12 июля.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщило ведомство.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Как известно, полеты на юге России ограничили с 24 февраля после начала так называемой «спецоперации» на территории Украины. Сначала мера действовала до 2 марта, но затем Росавиция многократно продлевала ее.