Россия продлила ограничения на полеты в южные аэропорты

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Как известно, полеты на юге России ограничили с 24 февраля после начала так называемой «спецоперации» на территории Украины. Сначала мера действовала до 2 марта, но затем Росавиция многократно продлевала ее.