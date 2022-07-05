В Литве находится командующий штабом НАТО в Брюнсуме

Ситуация с безопасностью в регионе и поддержка Украины обсуждались на встрече нового командующего штабом НАТО с командующим литовской армией, генерал-лейтенантом Вальдемарсом Рупшисом.

По сообщению литовской армии, целью визита также является улучшение взаимодействия между литовской армией и структурами управления НАТО и дальнейшее укрепление военного сотрудничества.

«Война в Украине объединила реакцию руководства НАТО и союзников на возросшую угрозу. Мы ясно увидели это во время саммита НАТО. Для реализации решений нам предстоит много работать, и одной из таких задач является пересмотр и адаптация оперативных планов, — цитируются слова Рупшиса в пресс-релизе — С новым командующим JFCBS (англ. Allied Joint Force Command Brunssum (объединенных сил союзников в Брюнсуме)) мы обсудили генерирование сил в зоне его ответственности и интеграцию национальных планов Литвы в региональные планы. Для повышения эффективности и своевременности такие обсуждения необходимы на всех уровнях и на постоянной основе».

Штаб объединенных сил НАТО в Брюнсуме является оперативным штабом НАТО, ответственным за командование резервными Силами быстрого реагирования НАТО и за создание Специальных сил особо быстрого реагирования НАТО.

Также этот штаб обеспечивает связь между командованием и военными структурами НАТО и координацию мер НАТО по сдерживанию и оборонной готовности в регионе.

После запланированных встреч с представителями литовской армии Мильетта посетит Руклу, где встретится с командиром дислоцированного в Литве Международного батальона Сил передового базирования НАТО подполковником Даниэлем Андре, пообщается с военными подразделения.

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