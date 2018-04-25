Россия стала председателем в Совбезе ООН

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С 1 сентября Россия на месяц становится председателем в Совете безопасности Организации объединенных наций.

На первый осенний месяц намечено большое количество мероприятий по линии Совбеза, передает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство России при ООН.

Во вторник, 3 сентября, глава российского постпредства Василий Небензя представит СМИ программу председательства России в Совете Безопасности после ее официального принятия членами организации.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужно пересмотреть отношения с Россией.

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