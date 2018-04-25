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Пентагон в свете выборов президента США начинает борьбу против фейков в соцсетях

Фото из открытых источников

Закупкой и разработкой программного оборудования займется Управление перспективных исследовательских программ Минобороны США.

Министерство обороны США начинает реализацию проекта борьбы с «крупномасштабными, автоматически» генерируемыми «информационными атаками» на фоне подготовки к выборам президента страны, запланированным на 3 ноября 2020 года. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило американское агентство Bloomberg.

Управление перспективных исследовательских программ Минобороны США (DARPA) собирается закупить программное оборудование, которое поможет выявлять фейки в текстовых и аудиовизуальных форматах.

Как ожидается, на протяжении четырех лет система будет работать в тестовом режиме, прежде чем удастся сделать однозначные выводы о ее эффективности.

В планы Пентагона входит и разработка более совершенной системы алгоритмов, которая позволит обнаруживать фейки до того, как они получат огромную популярность в соцсетях. Так, DARPA, в частности, планирует сосредоточиться на создании детекторов, которые будут применять для выявления семантических несоответствий. Сама технология получит наименование «SemaFor» — от Semantic Forensics program («Программа семантической криминалистики»).

Для проведения тестирований, по данным Bloomberg, будут проанализированы 250 тысяч информационных публикаций и 250 тысяч постов в соцсетях, в которых будут содержаться около 5000 фейков. Сама программа будет разделена на три фазы и продлится 48 месяцев. Отдельные этапы позволят исследователям сфокусироваться на новостных материалах, контенте в соцсетях и арсенале пропаганды. Проект также будет включать недельные «хакатоны» — рабочие форумы специалистов.

Менеджер программы Мэтт Турек 29 августа обсудил в Арлингтоне (штат Вирджиния) ее содержание с потенциальными разработчиками программного обеспечения.

У DARPA уже имеется еще одна инициатива — MediFor, которая посвящена выявлению попыток манипулирования с видеоконтентом.

Между тем амбициозные планы Пентагона были подвергнуты критике из-за слишком медленных темпов реализации. Так, до выборов президента США, под которые программа фактически готовится, она, по-видимому, не успеет выйти из тестовой фазы.»График реализации чересчур медленный, все это немного похоже на PR», — считает Дженнифер Грайджил, старший преподаватель, занимающаяся в Сиракузском университете (штат Нью-Йорк) вопросами коммуникации.

Сумма финансирования, выделяемого на новые разработки, не уточняется.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл отказался поддержать законопроекты, направленные на защиту от вмешательства в американские выборы. За это в комитете Сената по разведке его назвали «самым большим союзником России», а ведущий телеканала MSNBC Джо Скарбор запустил в соцсетях кампанию с хэштегом «московский Митч» (#MoscowMitch).

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