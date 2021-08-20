Россия ведет разговор с Евросоюзом о признании сертификатов вакцинации

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Российская сторона в настоящий момент продолжает предметный разговор с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Что касается визовой тематики, у нас есть проблемы с Европейским союзом, которые необходимо решить. Сейчас, как вы знаете, идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», — рассказал глава МИД России.

По словам Лаврова, пока решаются отдельные технические и правовые вопросы, в том числе обеспечение защиты персональных данных людей, привившихся против коронавируса.