На любой вкус: кабачок

«Буланжер»

500 г молодых кабачков, 1 стакан молока, 2 луковицы, 1 стакан тертого твердого сыра, 30 г сливочного масла, пучок петрушки, соль и перец по вкусу.

Нарежь кабачки кружочками, а лук — кольцами. Приготовь форму, в которой будешь запекать и смажь ее сливочным маслом. Выложи слой из кабачков, посыпь перчиком, солью, сверху выложи лук и добавь немного сыра. Снова выложи слой из оставшихся кабачков и посоли. Теперь молоко. Заливай его прямо в форму, но чтобы оно не доставало до краев. Щедро посыпь сыром и ставь в духовку на двадцать-тридцать минут. Температура в духовке — 180 градусов Цельсия. Перед подачей посыпь кабачки рубленой петрушкой.

Пицца

200 г кабачки молодые, 1 яйцо, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 0,5 стакана муки, 100-150 г куриного филе, 1-2 шт. помидора, 100 г. твердого сыра, 1 яичный желток, соль, зелень, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное, прованские травы — 2 щепотки.

Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить и отжать, жидкость слить. Добавить к кабачкам яйцо, разрыхлитель и муку. На противень выложить кабачковую смесь в виде лепешки толщиной около 1 см, смазать ее желтком. Сверху выложить порезанные помидоры, куриное филе, добавить специи, посолить и поперчить. Выпекать кабачковую пиццу в разогретой духовке 30 минут. Затем посыпать сыром и отправить в духовку еще на десять минут.

Котлеты из кабачков

2 небольших кабачка, 350 грамм фарша куриного, 100 грамм натертого сыра, 1 средняя луковица, яйцо СО, 4 столовых ложки муки с горкой, три средних зубчика чеснока и полторы чайных ложки соли.

Молодые кабачки можно не очищать от кожи и семян, достаточно срезать твердые концы и темные подозрительные пятнышки. Натираем кабачок на терке. Мелко шинкуем лук. Смешиваем овощи и солим. Даём немного постоять, чтобы кабачок пустил сок. Сливаем его и добавляем к овощам фарш, яйцо и натертый чеснок, всыпаем сыр и хорошо вымешиваем. Затем в массу просеиваем всю муку и хорошо перемешиваем до максимальной однородности. После этого нужно дать «кабачковой» массе настояться. Через полчаса можно формировать котлеты. Лучше всего их приготовить на пару, но можно запечь и пожарить. Эти котлеты можно подавать без гарнира.

Овощной торт

2 кабачка, 3 больших помидора, 2 средних моркови, 2 луковицы, 250 грамм сметаны и 100 грамм майонеза, 200 грамм ветчины, яйцо, 3 столовых ложки муки, чайная ложка соли, зелень укропа и петрушки.

Кабачок трем на терке, солим и через 10 минут сливаем образовавшийся сок. Добавляем к овощу яйцо, перемешиваем, всыпаем муку и снова вымешиваем. Из получившегося теста печем на блинной сковороде блины. Готовим начинку для торта: морковь трем на крупной терке и обжариваем с луком, нарезанным полукольцами. Ветчину режем соломкой, а помидор кружочками. Из сметаны и майонеза делаем соус, добавляем в него порубленную зелень. Собираем торт: каждый блин смазываем соусом, сверху посыпаем ветчиной, на нее выкладываем обжаренные овощи, помидор. И так делаем с каждым блином, наслаивая их друга на друга сверху. Финальный блин смазываем остатками соуса и украшаем зеленью. Сразу есть торт не спешите, ему нужно настояться три часа в холодильнике.

Рулетики

1 кабачок, 1 куриное филе, 150 грамм творога, заправленного свежей зеленью, соль по вкусу и зубочистки.

Кабачок режем тонкими полосками, мясо продолговатыми кусочками, которые отбиваем. На одну полоску кабачка наслаиваем отбитое филе, на краешек сверху кладем немного творога и сворачиваем рулетик, закрепляя его зубочисткой. Завернув все рулеты, размещаем их на противне, сверху немного солим и запекаем 30 минут в духовке.

Паста из кабачков и плавленого сыра

2 кабачка, 150 грамм плавленого сыра, 1 средняя морковь, 1 средняя луковица.

Морковь чистим и трем на крупной терке, луковицу шинкуем, кабачки нарезаем небольшими кубиками. На растительном масле несколько минут обжариваем лук, а затем еще столько же – морковь. После опускаем кубики кабачка и тушим 10-15 минут под закрытой крышкой. Даем овощам остыть. Перекладываем в блендер, добавляем зелень и нарезанный на кусочки плавленый сыр. Измельчаем, а после перекладываем в контейнер и отправляем в холодильник. Подаем на гренках или багете.

Фрикадельки в кабачковом суфле

600-700г кабачков, 500-600г фарша, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 2-3 ст.л. манной крупы (или муки), 150-200г сыра, 2-3 яйца., соль, перец.

Приготовьте фарш. Мясо перекрутите вместе с луком и чесноком, посолите и поперчите, разбавьте немного кипяченой водой. Натрите кабачок на крупной терке вместе со шкуркой. Добавьте яйца, манку, соль, перец. Все хорошо перемешайте. Уложите кабачковую смесь в форму для запекания. Из фарша слепите фрикадельки и уложите в кабачковую смесь. Отправьте в духовку при 180 градусов на 50 минут. После достаньте форму из духовки и посыпьте все натертым сыром. Поставьте в духовку еще минут на 10-15, чтобы сыр хорошо расплавился. Через 15 минут блюдо готово, можно подавать к столу!

Кабачки с рисом и говядиной

100 грамм риса, 500 грамм кабачков, 300 грамм говяжьего фарша, 100 мл сливок, 20 грамм петрушки, луковица, 30 грамм зеленого лука, 100 грамм сметаны, соль и молотый перец по вкусу.

Отварите рис до полуготовности. Кабачки разрежьте поперек на несколько частей, столовой ложкой выньте из них сердцевину, чтобы получились стаканчики. Мякоть кабачков измельчите в блендере вместе с луком и зеленью, соедините с мясным фаршем. Добавьте рис, соль, перец и перемешайте до однородности. Наполните кабачки фаршем и положите в форму для запекания. Соедините сливки со сметаной и полейте смесью кабачки. Запекайте в разогретой духовке полчаса при 190 градусах.

Кабачки по-гречески

3 молодых кабачка, 1 луковица, пучок шпината, 2 помидора, сладкий перец, 1 ч. л. сахара, соль, растительное масло и зелень по вкусу.

Шпинат промойте и крупно нарежьте. Лук, сладкий перец и помидор вымойте и высушите, нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте на нем лук. Добавьте перец, через 3 минуты помидоры, сахар и соль. Тушите в течение 15 минут. Вымойте кабачки и нарежьте тонкими кружочками. Обваляйте их в муке, обжарьте на растительном масле с двух сторон. Добавьте тушеные овощи и перемешайте, присыпьте зеленью.

Кабачковый суп-пюре

1 цукини, 2 картофелины, половинка репчатого лука, половинка моркови, 500 мл бульона, столовая ложка растительного масла, сливки и зелень по вкусу.

Овощи очистите, нарежьте кубиками и протушите в течение 5–7 минут на растительном масле с добавлением небольшого количества бульона. Затем залейте оставшимся бульоном и варите до готовности минут 10. Бульон процедите, овощи взбейте блендером, добавьте бульон до нужно консистенции. Заправьте сливками и нарубленной зеленью.

Паштет из кабачков и мяса

1 кабачок, 1 луковица, 1 болгарский перец, 1 яблоко, 350 грамм курицы или говядины, щепотку соли.

Сделайте из мяса фарш и перебейте его блендером. Выкладывайте на сковороду с антипригарным покрытием без масла, обжарьте. Овощи почистите, измельчите блендером и смешайте с фаршем, выпарите жидкость. Посолите и добавьте по желанию специи, тушите в течение получаса. Паштет переложите в герметичную посуду и уберите в холодильник.