Виадук на Жверинасе

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Две части вильнюсского района Жверинас соединит виадук. Между пешеходными дорожками улиц Эльню и Даниелю планируется строительство нового моста для тех, кто передвигается по городу без автомобиля.

Виадук соединит велосипедную дорожку района Шяшкине от ул. Озо с районом Жверинас, улицей Т. Нарбуто, и, тем самым, с центром города. Также в ближайшее время планируется начало работ по оборудованию велосипедной дорожки на ул. Т. Нарбуто. Благоустройство данного отрезка имеет особую важность для беспрепятственного передвижения велосипедистов по городу, так как позволит соединить район Пилайте с центральной частью города. В настоящее время предпочитающие пешие прогулки или езду на велосипедах жители, чтобы добраться от улицы Эльню до безопасного перехода, вынуждены преодолевать расстояние 0,5 км, либо до перекрестка улиц Т. Нарбуто и Селю, либо до перекрестка у торгового центра Panorama.

Проектирующее виадук по заказу Вильнюсского городского самоуправления предприятие Kelprojektas наметило публичное представление проектных предложений на 2 сентября.