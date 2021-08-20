Виадук на Жверинасе

Две части вильнюсского района Жверинас соединит виадук. Между пешеходными дорожками улиц Эльню и Даниелю планируется строительство нового моста для тех, кто передвигается по городу без автомобиля.
Виадук соединит велосипедную дорожку района Шяшкине от ул. Озо с районом Жверинас, улицей Т. Нарбуто, и, тем самым, с центром города. Также в ближайшее время планируется начало работ по оборудованию велосипедной дорожки на ул. Т. Нарбуто. Благоустройство данного отрезка имеет особую важность для беспрепятственного передвижения велосипедистов по городу, так как позволит соединить район Пилайте с центральной частью города. В настоящее время предпочитающие пешие прогулки или езду на велосипедах жители, чтобы добраться от улицы Эльню до безопасного перехода, вынуждены преодолевать расстояние 0,5 км, либо до перекрестка улиц Т. Нарбуто и Селю, либо до перекрестка у торгового центра Panorama.
Проектирующее виадук по заказу Вильнюсского городского самоуправления предприятие Kelprojektas наметило публичное представление проектных предложений на 2 сентября.
Длина виадука, который протянется сразу над четырьмя полосами движения, достигнет 44,158 м, минимальное расстояние от строящегося виадука до жилых домов составит около 30 м.
В месте строительства пешеходного виадука отсутствует обильная зеленая растительность. На откосах улицы Т. Нарбуто растут молодые деревца, в основном – ольхи, клены, хвойные растения. Находящиеся на откосах зеленые насаждения планируется сохранить в максимальном объеме, отказавшись лишь от тех, которые окажутся в зоне строительства виадука. В будущем в процессе укрепления откосов предусмотрено дополнительное озеленение.
Руководствуясь критерием рациональности, место для виадука выбрано там, где не потребуется строительства дополнительных конструкций – лестниц и пандусов. Проектируемый виадук будет находиться у самого глубокого участка ул. Т. Нарбуто и на одном уровне соединит пешеходные и велосипедные дорожки, расположенные с разных сторон упомянутой улицы. Выбранное место строительства позволит обеспечить передвижение под виадуком транспорта с определенными габаритами, при этом не потребуется сооружать лестницы и пандусы для подъема на виадук, что гарантирует отсутствие влияния конструкционных решений на ландшафт старой части города Вильнюса. Таким образом, будут соблюдены требования по охране памятников культуры, исторического центра Вильнюса.
Информация «ЛК», vilnius.lt