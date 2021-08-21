Icor выходит из проекта Национального стадиона, его заменит фонд BaltCap

Nuotrauka vilnius.lt

Основной партнер консорциума, выигравшего конкурс на право заключения концессионного договора в отношении Национального стадиона, который будет построен в Вильнюсе, компания Axis industries концерна Icor выходит из проекта, а на ее место придет инвестиционный фонд BaltCap, у которого до этого была в проекте позиция финансового партнера, сообщает литовский портал бизнес-новостей vz.lt.

По данным портала бизнес-новостей vz.lt, фонд BaltCap приобрел компанию Venetus Capital, которой принадлежит 98% акция специальной компании проекта (СКП), а компания Axis Industries будет владеть 1% акций СКП, так как она не может формально выйти из консорциума. Еще 1% акций СКП останется у компании Kauno arena («Каунасская спортивная арена»).